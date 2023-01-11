Склад пиротехники в Харькове после попадания вражеской ракеты тушили около двух с половиной часов. Фото

В склад попали, предварительно, из РСЗО "Смерч" Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Telegram

Вечером 10 января российские оккупанты нанесли удар по Харькову и попали в склад пиротехники, сообщал глава ОВА Олег Синегубов. Началась детонация фейерверков. Российские Telegram-каналы в это время писали о "попадании в склад боеприпасов".

"Около 23.00 враг совершил ракетный обстрел по городу Харькову. Одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 м². Пожар ликвидирован в 1.41", – говорится в сообщении ГСЧС.

На месте происшествия работали 25 спасателей и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Пресс-служба опубликовала также фото пожара.

Как уточнил сегодня Синегубов, обстрел велся, по предварительной информации, из реактивных систем залпового огня "Смерч". В результате атаки никто не пострадал.