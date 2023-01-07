61% украинцев выступает за разрешение использования фейерверков после войны, 55% – планируют праздновать с салютами победу Украины – опрос

За 1-е и 2 января в полицию Киева поступило 19 сообщений о запуске фейерверков в столице Фото: depositphotos.com

В то же время 21% граждан выступает за то, чтобы использование салютов в стране было запрещено навсегда.

Как отмечают социологи, 55% опрошенных намерены использовать фейерверки во время празднования победы Украины в войне против России.

33% украинцев собираются обойтись без салютов.

Опрос проводился с 4-го по 27 декабря среди украинцев старше 18 лет во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Всего опрошено 2005 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Граждан, выехавших за границу после 24 февраля, не опрашивали. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.