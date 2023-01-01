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Лондон в сине-желтых цветах. Новогодние фейерверки в столице Британии посвятили в том числе Украине. Видео

 
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Шоу проходило на берегу Темзы
Шоу проходило на берегу Темзы
Фото: ЕРА

В новогоднюю ночь в Лондоне на берегу Темзы провели крупнейшее в истории британской столицы новогоднее шоу, сообщает сайт города.

На шоу фейерверков и беспилотников купили билеты 100 тыс. зрителей, его транслировали по телевидению. Это первое офлайн-празднование после двухлетнего перерыва, когда шоу было только телевизионным событием, говорится в релизе.

Организаторы, в частности, почтили память королевы Елизаветы, умершей в 2022-м, и поддержали Украину. Так, в британской столице запустили сине-желтые фейерверки под отрывок песни "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении" в прошлом году (исполнитель из Великобритании занял второе место, из-за продолжающейся войны РФ против Украины именно Британия примет конкурс в 2023-м).

Видео шоу обнародовал ВВС.

видео

Видео: BBC / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Новый год, Великобритания, Лондон, королева Елизавета II, ВВС, фейерверк, шоу, Kalush Orchestra
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