Лондон в сине-желтых цветах. Новогодние фейерверки в столице Британии посвятили в том числе Украине. Видео

На шоу фейерверков и беспилотников купили билеты 100 тыс. зрителей, его транслировали по телевидению. Это первое офлайн-празднование после двухлетнего перерыва, когда шоу было только телевизионным событием, говорится в релизе.

Организаторы, в частности, почтили память королевы Елизаветы, умершей в 2022-м, и поддержали Украину. Так, в британской столице запустили сине-желтые фейерверки под отрывок песни "Стефания" украинской группы Kalush Orchestra, победившей на "Евровидении" в прошлом году (исполнитель из Великобритании занял второе место, из-за продолжающейся войны РФ против Украины именно Британия примет конкурс в 2023-м).

Видео шоу обнародовал ВВС.