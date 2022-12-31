"Украинцы уже давно творят чудеса сами". Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда. Желать веры и надежды? Обе уже давно – в ВСУ. Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Он – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много", – написал президент.

Он отметил, что в этот день у всех украинцев только одно желание.

"И оно воплотится не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечностью. С Новым годом! Годом нашей победы", – написал Зеленский.

Он опубликовал фото, на котором стоит возле праздничной елки вместе с первой леди Еленой Зеленской.