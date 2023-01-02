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КИЕВ

За два дня в полицию поступило 19 сообщений о запуске фейерверков в Киеве

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23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств
23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств
Фото: Поліція Києва / Facebook

За 1-е и 2 января в полицию Киева поступило 19 сообщений о запуске фейерверков в столице. Об этом рассказала спикер полиции Киева Юлия Гирдвилис в эфире телеканала "Киев". Видео интервью телеканал опубликовал в Telegram.

Задержан один человек в Подольском районе, уточнила она. 

"По этому факту начато уголовное производство по ст. 286 [Уголовного кодекса Украины] – хулиганство", – заявила Гирдвилис.

Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет, сообщала пресс-служба полиции Киева. 

"Кроме того, есть регистрация фактов запуска фейерверков на столичной Оболони. В настоящее время наши коллеги отрабатывает это сообщение... Также был случай в Дарницком районе столицы. Начато уголовное производство", – добавила она.


Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.

23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.

Теги: Киев, Новый год, фейерверк, хулиганство, уголовное производство
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