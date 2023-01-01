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КИЕВ

В Киеве задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле

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В Киеве фейерверки запрещены с 2014 года
В Киеве фейерверки запрещены с 2014 года
Фото: depositphotos.com

Киевская полиция задержала мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салют в Подольском районе столицы. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось в соцсетях.

ВИДЕО
Видео: LifeForPeopleUkraina / YouTube

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку.

Затем полиция установила предполагаемого подозреваемого и провела в его квартире безотлагательный обыск. У него нашли и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан.

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

https://www.facebook.com/UA.KyivPolice/posts/pfbid0PMjAArZcJfBnMUNbcLMSca9gfVBQrVaTiCHSgB5HzafejYEyMgLfxAgTDun1TqWHl

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.

23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на время действия военного положения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, Украина, Новый год, полиция, запрет, фейерверк, хулиганство, задержание
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