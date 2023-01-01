В Киеве задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты на Подоле

В Киеве фейерверки запрещены с 2014 года Фото: depositphotos.com

Около полуночи в столичную полицию поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты. Соответствующее видео с фейерверками распространилось в соцсетях.

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Видео: LifeForPeopleUkraina / YouTube

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской. С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку.

Затем полиция установила предполагаемого подозреваемого и провела в его квартире безотлагательный обыск. У него нашли и изъяли крышку от использованного фейерверка. 47-летний киевлянин задержан.

Полицейские Подольского управления полиции начали уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.