На концерт ко Дню Независимости Украины потратили 64 млн грн, на парад и салют – 42 млн грн

В концерте на стадионе "Олимпийский" в Киеве участвовали более 30 исполнителей Фото: Olympic NSC / Facebook

Деньги выделили из госбюджета. В рамках указанной суммы были предусмотрены расходы на оплату услуг аранжировки, создания партитур для оркестра, стейдж-бэнда, репетиций, студии звукозаписи, технического обеспечения номеров артистов (специальные сценические конструкции, световые декорации, спецэффекты, пиротехника), а также на обеспечение многокамерной съемки.

Согласно ответу на запрос, на проведение торжественного концерта на Майдане Независимости, парада войск с пролетом авиации и артиллерийского салюта на Трухановом острове в Киеве были предусмотрены расходы на общую сумму 42 млн грн.

Всего правительство выделило на празднование 30-й годовщины независимости Украины более 5,4 млрд грн. Деньги направили не только на праздничные мероприятия, но и на инфраструктурные проекты, в частности на модернизацию шести региональных аэропортов, развитие европути Киев – Львов – Скнилов, завершение строительства нового лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отметили в Минфине.