Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2021
 
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Украинцам покажут документальный фильм о том, как создавалось шоу на "Олимпийском" ко Дню Независимости

Царик: Уже скоро выйдет документальный фильм о создателях праздника
Царик: Уже скоро выйдет документальный фильм о создателях праздника
Фото: katyatsarik / Instagram

Режиссер-постановщик шоу, проходившего 24 августа на НСК "Олимпийский" и посвященного Дню Независимости Украины, Катя Царик 16 сентября в Instagram Stories сообщила, что вскоре зрители увидят документальный фильм о создателях этого проекта.

"О том, как создавался концерт ко Дню Независимости Украины. Уже скоро выйдет документальный фильм о создателях праздника", – написала Царик.

Она не уточнила, когда именно состоится премьера документального фильма.

Скриншот: katyatsarik / Instagram
Скриншот: katyatsarik / Instagram

Контекст:

24 августа в Киеве на стадионе "Олимпийский" состоялось масштабное музыкальное шоу "Независимость в нашей ДНК" по случаю Дня Независимости Украины. Концерт под девизом "Лучшие песни независимости" транслировал "1+1". Концерт длился три часа и на 98% состоял из песен на украинском языке. Его также транслировали на украинских каналах и большом экране, установленном на Майдане Незалежности.

Теги: концерт, День Независимости, режиссер, Катя Царик
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