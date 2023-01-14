В результате прилета ракеты в жилой дом в Днепре погибло пять человек – глава ОВА

"Ранены 27 человек. Среди них шесть детей. Все в больнице. Горите в аду, русские недолюдки", – написал глава ОВА.

Подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций работают в усиленном режиме, сообщила пресс-служба.

Людей снимают с помощью кранов, сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Контекст:

14 января около 15.13 началась воздушная тревога во всех областях Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, началась 12-я массированная российская ракетная атака на инфраструктуру Украины.

Около 16.00 российская ракета попала в жилой дом в Днепре. Продолжаются спасательные работы.