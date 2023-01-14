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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба показал фото после взрыва в Днепре и призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

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Кулеба подчеркнул, что Россия все еще может делать новые ракеты
Кулеба подчеркнул, что Россия все еще может делать новые ракеты
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Днепре 14 января призвал в Twitter к введению новых санкций против РФ.

"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее они все еще могут производить новые. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести в действие соответствующие санкции, предложенные Украиной", – написал он.

Свой твит он сопроводил фото из Днепра, где, по последним данным, из-под завалов достали 15 человек.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, санкции, война, промышленность, Днепр, вторжение, Дмитрий Кулеба, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, взрывы, ракета, разрушения
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