Кулеба показал фото после взрыва в Днепре и призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее они все еще могут производить новые. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести в действие соответствующие санкции, предложенные Украиной", – написал он.
Свой твит он сопроводил фото из Днепра, где, по последним данным, из-под завалов достали 15 человек.
Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ряд стран ввели против РФ несколько пакетов санкций. В частности, в декабре ЕС ввел девятый пакет санкций против России. По данным СМИ, Евросоюз хочет принять 10-й пакет санкций до февраля 2023 года.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 10,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 13 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.