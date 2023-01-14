Кулеба показал фото после взрыва в Днепре и призвал G7 и ЕС ввести новые санкции против России

Кулеба подчеркнул, что Россия все еще может делать новые ракеты Фото: ЕРА

"Каждый залп ракет еще больше истощает российские запасы. Тем не менее они все еще могут производить новые. Мы можем и должны уничтожить их ракетно-беспилотную промышленность массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС безотлагательно ввести в действие соответствующие санкции, предложенные Украиной", – написал он.

Свой твит он сопроводил фото из Днепра, где, по последним данным, из-под завалов достали 15 человек.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 14, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)