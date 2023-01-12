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ЕС хочет принять 10-й пакет санкций против РФ до февраля – СМИ

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В 10-й пакет санкций ЕС против РФ может войти ограничение на экспорт российских алмазов
В 10-й пакет санкций ЕС против РФ может войти ограничение на экспорт российских алмазов
Фото: EPA

Европейский союз ускорил работу над 10-м пакетом санкций против России. Об этом 12 января сообщило польское агентство PAP со ссылкой на свои источники.

Как сообщили собеседники агентства, Брюссель хочет утвердить новые ограничения до саммита Украина – ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве. Кроме того, в феврале будет год от начала российского вторжения, добавил источник. 

Постоянный представитель Польши в ЕС Анджей Садось также заявил PAP, что "работа ускорилась".

Дипломаты не открывают подробностей нового пакета санкций, чтобы не "потерять эффект неожиданности", отметило агентство. В то же время PAP удалось узнать: в новых санкциях будут ограничения на экспорт российских алмазов, которые приносят бюджету €4,5 млрд в год. Также санкции коснутся товаров, которые могут "пригодиться" российским военным.

Новые санкции будут также введены против Беларуси за то, что она продолжает поддерживать военные действия России против Украины, отметило агентство. Один из дипломатов сказал PAP, что речь идет о "синхронизации белорусских санкций с российскими, особенно секторальных, в тех сферах, где Минск сотрудничает с Москвой в военном плане".

10 января на пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС будет продолжать давить на Россию.

"Мы будем оказывать давление на Кремль так долго, как это потребуется, с помощью режима жестких санкций. Мы распространим эти санкции на тех, кто военным путем поддерживает войну России, например на Беларусь или Иран", – заявила президент Еврокомиссии.

Контекст:

Последний на данный момент, девятый, пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину Еврокомиссия представила 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Иран, Беларусь, санкции, Еврокомиссия, Кремль, Брюссель, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, алмаз, ЕС
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