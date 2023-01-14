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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве и области работает ПВО

Днем 14 января по всех областях Украины началась воздушная тревога
Днем 14 января по всех областях Украины началась воздушная тревога
Фото: EPA

В Киеве и Киевской области днем 14 января раздаются взрывы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает ПВО.

"Будьте в укрытиях! Террористическая атака на Украину продолжается", – написал он.

О работе ПВО сообщил также глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.


Контекст:

Утром 14 января 2023 года мэр Киева Виталий Кличко сообщал о ракетном ударе оккупантов по Днепровскому району столицы. В Голосеевском районе, по его данным, на нежилую территорию упали обломки ракеты. После удара была объявлена воздушная тревога, которая длилась с 9.35 до 11.03. Игнат уточнил, что ракеты, выпущенные по Киеву, летели с севера по баллистической траектории, их тип уточняется.

Начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк заявил, что ожидается массированный ракетный удар.

14 января около 15.13 началась воздушная тревога во всех областях Украины и на территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, началась 12-я массированная российская ракетная атака на инфраструктуру Украины.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, о прилете в житой дом в Днепре

Теги: Россия, Виталий Кличко, Украина, ПВО, российская агрессия, война России против Украины, мэр, Алексей Кулеба, воздушная тревога
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