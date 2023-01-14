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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО уничтожила 25 из 38 российских ракет во время обстрела 14 января – Воздушные силы

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Во время атаки 14 января российские ракеты два раза попали в объекты критической инфраструктуры
Во время атаки 14 января российские ракеты два раза попали в объекты критической инфраструктуры
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Во время российской ракетной атаки 14 января украинская противовоздушная оборона уничтожила 25 из 38 российских ракет различных типов. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Воздушных сил.

"Около 13.00 враг осуществил пуски крылатых ракет Х-101/Х-555 с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря и ракет "Калибр" с надводных кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря. Всего – 23 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. В то же время в воздушном пространстве по разным направлениям наблюдалась активность вражеской тактической авиации", – говорится в сообщении.

Кроме того, с истребителей Су-35 было осуществлено пять пусков управляемых авиационных ракет Х-59. Также выпущено пять крылатых ракет Х-22 с пяти дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Одна из этих ракет попала в жилой дом в Днепре.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/551326907035262

Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который, в частности, транслировался в YouTube канала "Рада".

"По предварительной информации, есть два попадания: в Винницкой области в объект критической инфраструктуры и в Одесской области в объект критической инфраструктуры. К счастью, люди не пострадали, с разрушениями справимся", – сказала Гуменюк.

Контекст:

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины. Во время последней массированной волны запусков ракета попала в многоэтажный дом в Днепре, обрушился подъезд, известно минимум о пяти погибших. Также в стране пострадала критическая инфраструктурачасть ракет была сбита силами ПВО.

Теги: Россия, Украина, авиация, ПВО, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, Наталья Гуменюк
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