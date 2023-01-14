Росийская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре, есть погибшие. Идет спасательная операция. Фоторепортаж
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram
14 января во время массированной ракетной атаки России оккупанты попали в многоэтажный жилой дом
в Днепре, обрушился подъезд. По последним данным местных властей, найдены тела уже пяти погибших
, оперативно-спасательная операция на месте "прилета" продолжается. Мэр города Борис Филатов говорил, что работы будут идти всю ночь. Фото из Днепра опубликовали агентство ЕРА
, председатель облсовета Николай Лукашук
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