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Росийская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре, есть погибшие. Идет спасательная операция. Фоторепортаж

Сегодня 18.36
14 января во время массированной ракетной атаки России оккупанты попали в многоэтажный жилой дом в Днепре, обрушился подъезд. По последним данным местных властей, найдены тела уже пяти погибших, оперативно-спасательная операция на месте "прилета" продолжается. Мэр города Борис Филатов говорил, что работы будут идти всю ночь. Фото из Днепра опубликовали агентство ЕРА, председатель облсовета Николай Лукашук.
Теги: война, Днепр, спасатели, война России против Украины, ракеты, ракета, погибшие, дом
 

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