"Воздай душегубам". Митрополит Епифаний прокомментировал удар ракетой по жилому дому в Днепре

На вечер 14 января известно о пяти погибших в результате ракетного удара по девятиэтажке в Днепре Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

"Сегодня праздник, но нет праздничного настроения, потому что боль снова разрывает души – в результате российской террористической атаки разрушен большой дом в Днепре. Боже, прими души погибших, помоги спасти пострадавших, исцелить раненых. И воздай душегубам то, чего они заслуживают!" – написал Епифаний.

Сьогодні свято, але немає святкового настрою, бо біль знову розриває душі - від російської терористичної атаки зруйновано великий будинок у Дніпрі. Боже, прийми душі загиблих, допоможи врятувати постраждалих, зціли поранених. І воздай душогубам те, на що вони заслуговують! — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 14, 2023

Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.

В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых в результате этого удара. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.