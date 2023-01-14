"Воздай душегубам". Митрополит Епифаний прокомментировал удар ракетой по жилому дому в Днепре

"Сегодня праздник, но нет праздничного настроения, потому что боль снова разрывает души – в результате российской террористической атаки разрушен большой дом в Днепре. Боже, прими души погибших, помоги спасти пострадавших, исцелить раненых. И воздай душегубам то, чего они заслуживают!" – написал Епифаний.
Сьогодні свято, але немає святкового настрою, бо біль знову розриває душі - від російської терористичної атаки зруйновано великий будинок у Дніпрі. Боже, прийми душі загиблих, допоможи врятувати постраждалих, зціли поранених. І воздай душогубам те, на що вони заслуговують!— Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) January 14, 2023
Днем 14 января Украина подверглась массированной ракетной атаке. Воздушная тревога около 15.00 была объявлена по всей стране, ее начали отменять после 17.00, сообщалось о работе ПВО во многих областях и попаданиях по объектам критической инфраструктуры.
В Днепре ракета оккупантов разрушила девятиэтажный жилой дом. На данный момент известно о пяти погибших и 27 раненых в результате этого удара. Продолжаются разбор завалов и спасательные работы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал после ракетного удара по жилому дому в Днепре изгнать Россию из Совета Безопасности ООН.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
С начала сентября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. Всего с сентября 2022 года Россия осуществила по инфраструктуре Украины 12 массированных ракетных атак (с учетом 14 января) и 14 массированных атак с применением дронов-камикадзе.