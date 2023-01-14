"Цинизму нет пределов". Подоляк показал взорванный РФ дом в Днепре и призвал выгнать Россию из Совбеза ООН

Жертвами попадания по дому в Днепре стали не менее пяти человек Фото: ДСНС України / Telegram

"Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки "русского мира". Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета… Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН", – написал он.

Подоляк считает, что присутствие России в Совете Безопасности ООН – это "позор для всего мира".

Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023

Как и чуть ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Подоляк сопроводил свой твит фото из Днепра. На данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки РФ по областному центру Днепропетровской области.

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