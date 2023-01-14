"Цинизму нет пределов". Подоляк показал взорванный РФ дом в Днепре и призвал выгнать Россию из Совбеза ООН

"Иногда кажется, что за этот год мы видели все оттенки "русского мира". Но Москва доказывает, что цинизму нет предела. Днепр. Суббота. Обычный дом. Подлая российская ракета… Россия должна быть немедленно исключена из Совбеза ООН", – написал он.
Подоляк считает, что присутствие России в Совете Безопасности ООН – это "позор для всего мира".
Іноді здається, що за цей рік ми бачили всі відтінки «руського світу». Але Москва доводить, що цинізму немає меж. Дніпро. Субота. Звичайний будинок. Підла російська ракета… Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН. Її присутність у цьому органі – ганьба для всього світу. pic.twitter.com/RgnVsqciRz— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 14, 2023
Как и чуть ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Подоляк сопроводил свой твит фото из Днепра. На данный момент известно уже о пяти погибших в результате ракетной атаки РФ по областному центру Днепропетровской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин официально объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких ее "демилитаризации" и "денацификации".
26 декабря Украина инициировала процесс, целью которого является исключение России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и в целом из ООН.
Россия занимает место СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН и имеет право вето. Этим вето Россия постоянно пользуется для блокирования решений, в частности в отношении резолюций о российской агрессии против Украины.
Право России быть правопреемницей СССР в органах ООН ставится под сомнение. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале февраля объяснял, что РФ – единственное государство, которое обошло процедуру принятия в ООН и Совбез ООН.