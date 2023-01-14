За Соледар продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отражают атаки врага", – говорится в сообщении.
Украинские военные подчеркивают, что на этом направлении "оккупанты несут большие потери".
"Также противник ведет наступление на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на запорожском и херсонском – обороняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.
По его данным, оккупанты ведут обстрелы военных и гражданских объектов на разных направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.
"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.