За Соледар продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

Бои на бахмутском направлении идут несколько месяцев Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отражают атаки врага", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что на этом направлении "оккупанты несут большие потери".

"Также противник ведет наступление на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на запорожском и херсонском – обороняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты ведут обстрелы военных и гражданских объектов на разных направлениях.

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