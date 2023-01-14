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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За Соледар продолжаются тяжелые бои – Генштаб ВСУ

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Бои на бахмутском направлении идут несколько месяцев
Бои на бахмутском направлении идут несколько месяцев
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Город Соледар Донецкой области продолжает оставаться местом тяжелых боев с российскими оккупантами. Об этом проинформировал 14 января в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник не оставляет своих намерений полностью захватить Донецкую область. С этой целью сосредотачивают основные усилия на наступательных действиях на бахмутском направлении. Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Наши воины круглосуточно отражают атаки врага", – говорится в сообщении.

Украинские военные подчеркивают, что на этом направлении "оккупанты несут большие потери".

"Также противник ведет наступление на лиманском, авдеевском и новопавловском направлениях. На купянском направлении пытается улучшить тактическое положение, а на запорожском и херсонском – обороняется", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, оккупанты ведут обстрелы военных и гражданских объектов на разных направлениях.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря 2022 года, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января 2023 года.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказал Маляр.

"Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Генштаб ВСУ, оборона, Соледар, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты, россияне
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