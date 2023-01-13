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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается – Зеленский

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Зеленский: 324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России...
Зеленский: 324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России...
Фото: president.gov.ua

Россияне сосредоточили свои наибольшие военные силы на востоке Украины и при этом уже "грызутся между собой" за то, кто обеспечил какое-то тактическое продвижение на фронте. На это обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский 13 января в вечернем обращении, опубликованном его пресс-службой.

"Тяжелая битва за Донецкую область продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил свои наибольшие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех военных, которые выполняют поставленные задачи на востоке Украины. Отдельно президент отметил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара и воинов интернационального легиона ГУР Минобороны и подразделения "Шаман", обороняющих Бахмут.

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех остальных наших фронтах", – заявил президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1629652937475743/


Контекст:

Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев. В последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.

Владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.

13 января о якобы захвате Соледара заявило минобороны РФ. В ВСУ это опровергают. "В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону. Враг специально разгоняет информационный "шум"... Идет позиционная война. Бывает, ломается рисунок в ту или другую сторону", – пояснил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. 

Пригожин отказался отвечать на вопросы, почему его утверждения отличаются от официальной информации минобороны РФ, заявив, что "лодка и так качается".

Теги: Донецкая область, Соледар, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, Кременная, война на Донбассе, Евгений Пригожин
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