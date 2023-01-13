Тяжелая битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока Украины продолжается – Зеленский

Зеленский: 324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Фото: president.gov.ua

"Тяжелая битва за Донецкую область продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил свои наибольшие силы именно на этом направлении, наши воины – Вооруженные силы Украины, все силы обороны и безопасности – защищают государство", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех военных, которые выполняют поставленные задачи на востоке Украины. Отдельно президент отметил бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара и воинов интернационального легиона ГУР Минобороны и подразделения "Шаман", обороняющих Бахмут.

"324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех остальных наших фронтах", – заявил президент.



