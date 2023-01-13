Ермак о Соледаре и Бахмуте: Это Верденская битва XXI века

"Ситуация очень сложная, это "Верденская битва XXI века", которая сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается сохранять свои позиции", – сказал он.
Ермак отметил, что россияне отправляют на войну заключенных, которые гибнут, как только добираются до линии фронта.
"Их тела остаются на месте, их даже не забирают. Человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. Мы явно больше ценим жизни наших солдат. Но перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует. Соледар – это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но не контролируют. Ситуация сложная, но мы преследуем одну и ту же цель в этой войне – освободить наши территории и полностью восстановить территориальную целостность Украины", – сказал он.
После публикации интервью минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы захватили Соледар. Украинская сторона это опровергает.
Битва при Вердене между немецкой и французской армиями, известная также как "Верденская мясорубка", была самой долгой битвой Первой мировой войны и одной из самых кровопролитных. Бои длились с февраля по декабрь 1916 года и при этом не принесли практически никаких тактических результатов. Битва стала хрестоматийным примером войны на истощение.
Бои на участке фронта в районе городов Соледар и Бахмут Донецкой области идут уже несколько месяцев, однако в последние недели российские оккупационные войска усилили атаки и сосредоточились на попытке захвата населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января заявлял, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
8 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны.
Пригожин еще 10 января утверждал, что оккупанты захватили Соледар, однако ВСУ опровергли эту информацию. Вечером 12 января спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что ведомство не может подтвердить захват Соледара российскими войсками, добавив, что США известно о продолжающихся оборонных операциях украинской армии в этом районе.
13 января заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в Соледаре ночью продолжались бои.