Ермак о Соледаре и Бахмуте: Это Верденская битва XXI века

"Ситуация очень сложная, это "Верденская битва XXI века", которая сейчас происходит в Бахмуте и Соледаре. Бои идут уже несколько месяцев, но нашим бойцам удается сохранять свои позиции", – сказал он.

Ермак отметил, что россияне отправляют на войну заключенных, которые гибнут, как только добираются до линии фронта.

"Их тела остаются на месте, их даже не забирают. Человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. Мы явно больше ценим жизни наших солдат. Но перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует. Соледар – это место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но не контролируют. Ситуация сложная, но мы преследуем одну и ту же цель в этой войне – освободить наши территории и полностью восстановить территориальную целостность Украины", – сказал он.

После публикации интервью минобороны РФ заявило, что оккупанты якобы захватили Соледар. Украинская сторона это опровергает.

Битва при Вердене между немецкой и французской армиями, известная также как "Верденская мясорубка", была самой долгой битвой Первой мировой войны и одной из самых кровопролитных. Бои длились с февраля по декабрь 1916 года и при этом не принесли практически никаких тактических результатов. Битва стала хрестоматийным примером войны на истощение.