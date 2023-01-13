Маляр: В Соледаре ночью продолжались бои. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону

Маляр: Это сложный этап войны, но мы победим в этой войне. Сомнений нет Фото: Ганна Маляр / Facebook

"Ночь в Соледаре была жаркой, продолжались бои. Враг бросил почти все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы смело пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы победим в этой войне. Сомнений нет", – написала она.