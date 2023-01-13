Пентагон: Мы не можем подтвердить сообщения, что Соледар был взят войсками РФ

Райдер: Мы знаем, что украинцы продолжают действовать в районе Соледара. И продолжают сопротивляться Скриншот: Forbes Breaking News / YouTube

Он отметил, что вокруг Соледара и Бахмута продолжаются ожесточенные бои.

"Мы не можем подтвердить никаких сообщений о том, что Соледар был взят российскими войсками. Мы видели некоторые сообщения прессы об этом, в частности, от тех сил, которыми руководила [частная военная компания] "Вагнер". Но мы знаем, что украинцы продолжают действовать в районе Соледара. И продолжают сопротивляться", – заявил Райдер.

По его словам, США по-прежнему сосредоточены на продолжении работы с Украиной и международным сообществом, чтобы предоставить Киеву необходимую помощь в сфере безопасности.