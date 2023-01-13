Пентагон: Мы не можем подтвердить сообщения, что Соледар был взят войсками РФ

Он отметил, что вокруг Соледара и Бахмута продолжаются ожесточенные бои.
"Мы не можем подтвердить никаких сообщений о том, что Соледар был взят российскими войсками. Мы видели некоторые сообщения прессы об этом, в частности, от тех сил, которыми руководила [частная военная компания] "Вагнер". Но мы знаем, что украинцы продолжают действовать в районе Соледара. И продолжают сопротивляться", – заявил Райдер.
По его словам, США по-прежнему сосредоточены на продолжении работы с Украиной и международным сообществом, чтобы предоставить Киеву необходимую помощь в сфере безопасности.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.
В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра Анна Маляр.