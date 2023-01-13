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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Госдепе заявили, что тактическое продвижение РФ не сможет изменить ход войны

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Прайс: Никакое тактическое продвижение РФ не сможет исправить стратегическую неудачу
Прайс: Никакое тактическое продвижение РФ не сможет исправить стратегическую неудачу
Скриншот: state.gov

Временные успехи РФ на поле боя не изменят ее стратегических неудач. Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге 12 января, текстовую версию которого опубликовала пресс-служба Госдепа.

Он отметил, что россияне заявляют о "дополнительных выгодах" в Соледаре Донецкой области "при больших затратах".

"Мы ожидаем, что обе стороны будут продолжать получать дополнительные выгоды и проигрывать. Но любое постепенное усиление России, даже такое, за которое приходится платить такими большими потерями, личным составом и оборудованием, никогда не сможет изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент [РФ Владимир] Путин и его войска с самых первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая только усугубилась эффективным контрнаступлением Украины", – сказал спикер.

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра Анна Маляр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Донецкая область, Госдепартамент США, Соледар, война России против Украины, Бахмут, Нед Прайс
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