В Госдепе заявили, что тактическое продвижение РФ не сможет изменить ход войны

Он отметил, что россияне заявляют о "дополнительных выгодах" в Соледаре Донецкой области "при больших затратах".

"Мы ожидаем, что обе стороны будут продолжать получать дополнительные выгоды и проигрывать. Но любое постепенное усиление России, даже такое, за которое приходится платить такими большими потерями, личным составом и оборудованием, никогда не сможет изменить ход войны. Никакое тактическое продвижение не сможет исправить стратегическую неудачу, с которой столкнулись президент [РФ Владимир] Путин и его войска с самых первых дней этой войны, и стратегическую неудачу, которая только усугубилась эффективным контрнаступлением Украины", – сказал спикер.