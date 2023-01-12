Подоляк о потерях России за время наступления вблизи Бахмута и Соледара: Это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тыс. солдат

Оккупантам не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, отметил Подоляк Фото: Maxar Technologies / Twitter

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 12 января на сайте СМИ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть, Россия сконцентрировала эти войска возле Бахмута и Соледара. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, – сказал Подоляк. – Это ударная группировка. Они так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов в одном направлении".

По словам Подоляка, "нереально сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении".

"Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тыс. за все время наступления вблизи Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", – отметил советник главы ОПУ.