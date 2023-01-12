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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о потерях России за время наступления вблизи Бахмута и Соледара: Это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тыс. солдат

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Оккупантам не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, отметил Подоляк
Оккупантам не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, отметил Подоляк
Фото: Maxar Technologies / Twitter

Россия сконцентрировала в районе Соледара практически все, что "было боеспособно", включая "остатки контрактной армии – спецназ и десант".

Об этом в интервью "24 каналу", опубликованном 12 января на сайте СМИ, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть, Россия сконцентрировала эти войска возле Бахмута и Соледара. Однако им не удается захватить хотя бы что-нибудь в окрестностях Бахмута, поэтому они пошли на Соледар, – сказал Подоляк. – Это ударная группировка. Они так любят воевать еще с советских времен – концентрируют все, что могут из живой силы, артиллерии и боеприпасов в одном направлении".

По словам Подоляка, "нереально сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении".

"Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тыс. за все время наступления вблизи Бахмута и Соледара. Они там потери не считают", – отметил советник главы ОПУ.

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра Анна Маляр.

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