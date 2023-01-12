Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Говорили о ситуации в Бахмуте и Соледаре

Зеленский: Подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно Фото: president.gov.ua

"Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", – написал Зеленский.