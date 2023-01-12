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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Говорили о ситуации в Бахмуте и Соледаре

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Зеленский: Подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно
Зеленский: Подразделения, защищающие Бахмут и Соледар, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он сообщил в Telegram.

"Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", – написал Зеленский.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 5 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: оружие, Соледар, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, заседание
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