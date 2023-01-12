Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Говорили о ситуации в Бахмуте и Соледаре

"Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно. Речь шла об усилении ВСУ техникой и оружием, которые поступают от партнеров", – написал Зеленский.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 5 января.