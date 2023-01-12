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Комбат Кузык: В Бахмуте ситуация контролируемо-сложная. Что за этими словами кроется? Очень тяжелые и системные бои

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Кузык о Бахмуте: Пожалуй, из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать. Но мы постепенно начинаем привыкать к этому
Кузык о Бахмуте: Пожалуй, из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать. Но мы постепенно начинаем привыкать к этому
Фото: Svoboda.Army / Facebook

Ситуация в Бахмуте Донецкой области сложная, но контролируемая. Об этом командир батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, который сейчас удерживает позиции под Бахмутом, майор Петр Кузык рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

В Бахмуте ситуация контролируемая... Скажу кондовым, кирзовым военным словосочетанием: контролируемая сложная ситуация. Что за этими словами кроется? Очень тяжелые и системные бои. Сейчас, в праздники, немного динамика на некоторых участках спала, но в целом картинка такая. Когда сырая погода или осадки, сохраняется болото, в окопе вода, сам Бахмут,  враги поняли, что в лоб им взять не удастся, и они стали искать обходные маневры. Обходные маневры – это бои за посадки, за кусты, за поля, за тропинки, за каждое дерево. Укрытий нет, довозить нет возможности – грузнет любая техника. Соответственно, боекомплект на позиции заносится на себе, раненых эвакуируют в точку, где есть приемлемая дорога, на себе", – рассказал он. 

Кузык добавил: бои с противником идут постоянно, происходит 7–10 штурмов в сутки. 

"Враг малыми группами атакует постоянно, делится: зэков пускают первыми, их уничтожают, и пока зэков уничтожают, более или менее профессионалы заходят справа, слева, пытаются давить, динамику не сбавляют... Сложность в том, что постоянно двигается взад-вперед линия фронта, и то мы захватываем их позиции, то они наши. Работает с нашей и с их стороны артиллерия, иногда налетает авиация, иногда – наша авиация, постоянно работают РЭБы, то есть проблемы со связью постоянно. И поскольку задействовано много подразделений с их и с нашей стороны, выверяешь буквально каждый час: "Так, дела у нас сместились или пошли вперед? Это наши или враги? Так, видим противника. Это на нас наступают или что происходит?" Вот постоянно такая работа. Сложная работа. Пожалуй, из всех локаций, на которых мы были, здесь труднее всего работать. Но мы постепенно начинаем привыкать к этому", – добавил он.

По словам военнослужащего, погода – не самая большая проблема. "Самая большая проблема сейчас – дефицит артиллерийского боекомплекта. Это беспокоит", – отметил он. 

Сейчас в районе Бахмута ситуация выровнялась, сказал Кузык. 

"Уже нет таких рывков линии обороны. Она более или менее стабильно держится. Произошла слаженность подразделений, обменялись рациями, обменялись контактами. Все работают слаженно более-менее", – добавил он. 

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: штурм, раненые, Алеся Бацман, Бахмут, Петр Кузык
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