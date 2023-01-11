Комбат Кузык: Армия России приближена к зэковским стандартам, стандартам Второй мировой... Их задача – умереть или выполнить приказ

"Армия России – у них построено все на системе, у них жизнь солдата не стоит вообще ничего. Есть цель, есть средства и есть система наказаний, обеспечивающая выполнение этой цели. Это приближено к зэковским стандартам, стандартам Второй мировой войны..." – сказал он.
Кузык рассказал, о чем узнал из разговоров с пленными. Он подчеркнул, что это были не допросы, а беседы с теми, кто хотел пообщаться.
"У них есть система заградительных отрядов. Если говорим о вагнеровцах или других сволочах – у них сохранена смертная казнь за проступки. Уход с позиций – смертный приговор. Сдача позиций – смертный приговор. То есть они строят достижение цели на трех столпах. Первый – это страх смерти, гонящий людей вперед. Второй – это массовость ничего не стоящих людей. И третий – обесценивание человеческой жизни или жизни коллектива людей ради этой цели. У нас наоборот", – сказал он.
Кузык отметил, что у российского командования очень много ошибок. Сейчас они бросают в бой целые подразделения неподготовленных солдат, сказал он.
"Для московитов, для оккупанта главное – выполнить задачу. У них есть один командир подразделения или сектора – вот он будет докладывать об успехах. Все остальные – не важно, успех или неуспех, – их мнение не интересует. Их несчастная доля забросила на войну и их задача – умереть или выполнить приказ. Поэтому среди них так много желающих сдаться в плен. Это один из выходов для них", – рассказал комбат.
Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки и обучения, и говорили о проблемах со снабжением. В случае продолжения мобилизации в РФ качество ее второй волны будет на порядок ниже, чем в случае с первой волной, заявил 3 января пресс-секретарь сил обороны Эстонии Таави Лаасик.
Украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили, по состоянию на 11 января, около 112 960 российских оккупантов, сообщил Генштаб ВСУ.