Комбат Кузык: Армия России приближена к зэковским стандартам, стандартам Второй мировой... Их задача – умереть или выполнить приказ

"Армия России – у них построено все на системе, у них жизнь солдата не стоит вообще ничего. Есть цель, есть средства и есть система наказаний, обеспечивающая выполнение этой цели. Это приближено к зэковским стандартам, стандартам Второй мировой войны..." – сказал он.

Кузык рассказал, о чем узнал из разговоров с пленными. Он подчеркнул, что это были не допросы, а беседы с теми, кто хотел пообщаться.

"У них есть система заградительных отрядов. Если говорим о вагнеровцах или других сволочах – у них сохранена смертная казнь за проступки. Уход с позиций – смертный приговор. Сдача позиций – смертный приговор. То есть они строят достижение цели на трех столпах. Первый – это страх смерти, гонящий людей вперед. Второй – это массовость ничего не стоящих людей. И третий – обесценивание человеческой жизни или жизни коллектива людей ради этой цели. У нас наоборот", – сказал он.

Кузык отметил, что у российского командования очень много ошибок. Сейчас они бросают в бой целые подразделения неподготовленных солдат, сказал он.

"Для московитов, для оккупанта главное – выполнить задачу. У них есть один командир подразделения или сектора – вот он будет докладывать об успехах. Все остальные – не важно, успех или неуспех, – их мнение не интересует. Их несчастная доля забросила на войну и их задача – умереть или выполнить приказ. Поэтому среди них так много желающих сдаться в плен. Это один из выходов для них", – рассказал комбат.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!" Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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