В России ограничили выезд военнообязанных за границу – ГУР МО

Новых мобилизованных в России будут готовить к военным действиям на протяжении двух месяцев, прогнозируют в ГУР МО Фото: EPA

По данным украинской разведки, соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны-оккупанта (в России пограничники находятся в структуре ФСБ).

"В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", – отмечают в ГУР МО.

Согласно приказу ФСБ, для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд будет запрещать также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе.

В ГУР МО подчеркивают, что российских призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва и военных сборов в мирное время и относят к запасу.

Украинская разведка ранее уже отмечала, что главный акцент при возобновлении мобилизации в РФ будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения требуется около двух месяцев, добавили в ГУР МО.