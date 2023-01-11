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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России ограничили выезд военнообязанных за границу – ГУР МО

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Новых мобилизованных в России будут готовить к военным действиям на протяжении двух месяцев, прогнозируют в ГУР МО
Новых мобилизованных в России будут готовить к военным действиям на протяжении двух месяцев, прогнозируют в ГУР МО
Фото: EPA

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанных, в том числе ограниченно годных к службе, сообщает 11 января в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины.

По данным украинской разведки, соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны-оккупанта (в России пограничники находятся в структуре ФСБ).

"В тексте указано: "С 9 января 2023 года с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории Российской Федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В", – отмечают в ГУР МО.

Согласно приказу ФСБ, для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда во всех пунктах пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд будет запрещать также гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодным к военной службе.

В ГУР МО подчеркивают, что российских призывников, принадлежащих к этой категории, освобождают от призыва и военных сборов в мирное время и относят к запасу.

Украинская разведка ранее уже отмечала, что главный акцент при возобновлении мобилизации в РФ будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения требуется около двух месяцев, добавили в ГУР МО.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря 2022 года президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

О дополнительной волне мобилизации численностью около 500 тыс. человек в России могут объявить 15 января 2023 года, сообщал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом 2023 года, заявил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, Украина, военные, ФСБ, министерство обороны РФ, мобилизация, разведка, призыв, пограничники, запрет, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ограничения, мужчины, границы, российские оккупанты
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