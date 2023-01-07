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"Проект указа уже существует". В ГУР Минобороны Украины назвали дату, когда в РФ могут объявить новую волну мобилизации

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По данным ГУР Минобороны, в ряды вооруженных сил РФ планируют мобилизовать около 500 тыс. россиян
По данным ГУР Минобороны, в ряды вооруженных сил РФ планируют мобилизовать около 500 тыс. россиян
Фото: depositphotos.com

15 января в России могут объявить о дополнительной волне мобилизации. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк сказал в комментарии t-online, сообщает в Telegram пресс-служба ведомства.

По его словам, в ряды вооруженных сил РФ планируют мобилизовать около 500 тыс. россиян.

Черняк подчеркнул, что мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По данным украинской разведки, в вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, "приносящих доходы российской экономике".

Контекст:

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, мобилизация, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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