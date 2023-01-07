"Проект указа уже существует". В ГУР Минобороны Украины назвали дату, когда в РФ могут объявить новую волну мобилизации

По данным ГУР Минобороны, в ряды вооруженных сил РФ планируют мобилизовать около 500 тыс. россиян Фото: depositphotos.com

По его словам, в ряды вооруженных сил РФ планируют мобилизовать около 500 тыс. россиян.

Черняк подчеркнул, что мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

По данным украинской разведки, в вооруженные силы России попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, "приносящих доходы российской экономике".