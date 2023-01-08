Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом – ГУР МО

По словам Скибицкого, новых мобилизованных планируют использовать в наступательных операциях уже весной и летом. Он отметил, что России потребуется около двух месяцев, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.
По его словам, многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.
"Если Россия на этот раз проиграет – тогда Путин потерпит крах", – сказал Скибицкий.
Он назвал предстоящие шесть-восемь месяцев последним толчком. По его словам, Украина ожидает, что последняя волна мобилизации будет объявлена 15 января, после периода зимних каникул в России.
"Они делают упор на количество людей и оборудования и надеются сокрушить нашу сторону", – заявил Скибицкий.
21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.
7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.
По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.
Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.