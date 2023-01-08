Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом – ГУР МО

России понадобится два месяца, чтобы подготовить к войне новых мобилизованных, говорят в разведке Фото: EPA

По словам Скибицкого, новых мобилизованных планируют использовать в наступательных операциях уже весной и летом. Он отметил, что России потребуется около двух месяцев, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

По его словам, многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет – тогда Путин потерпит крах", – сказал Скибицкий.

Он назвал предстоящие шесть-восемь месяцев последним толчком. По его словам, Украина ожидает, что последняя волна мобилизации будет объявлена 15 января, после периода зимних каникул в России.

"Они делают упор на количество людей и оборудования и надеются сокрушить нашу сторону", – заявил Скибицкий.