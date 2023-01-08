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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мобилизованных россиян планируют использовать в наступательных операциях весной и летом – ГУР МО

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России понадобится два месяца, чтобы подготовить к войне новых мобилизованных, говорят в разведке
России понадобится два месяца, чтобы подготовить к войне новых мобилизованных, говорят в разведке
Фото: EPA

Россия собирается отдать приказ о мобилизации 500 тыс. призывников в январе в дополнение к 300 тыс., призванным в октябре, что является еще одним очевидным признаком того, что президент России Владимир Путин не намерен прекращать войну. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий изданию The Guardian, опубликованном 8 января.

По словам Скибицкого, новых мобилизованных планируют использовать в наступательных операциях уже весной и летом. Он отметил, что России потребуется около двух месяцев, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех России на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

По его словам, многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые готовит Украина.

"Если Россия на этот раз проиграет – тогда Путин потерпит крах", – сказал Скибицкий.

Он назвал предстоящие шесть-восемь месяцев последним толчком. По его словам, Украина ожидает, что последняя волна мобилизации будет объявлена 15 января, после периода зимних каникул в России.

"Они делают упор на количество людей и оборудования и надеются сокрушить нашу сторону", – заявил Скибицкий.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря президент РФ заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, в январе в России планируют объявить военное положение, закрыть границы для мужчин и начать новую волну мобилизации. По словам Резникова, границы будут закрыты и в Беларуси.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

Теги: Россия, мобилизация, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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