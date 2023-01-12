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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Соледаром ВСУ артиллерией и "Точкой-У" уничтожили более 100 оккупантов – Силы специальных операций. Видео

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Военные показали один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам
Военные показали один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам
Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Благодаря слаженной работе воинов Сил специальных операций, артиллеристов, ракетчиков под Соледаром Донецкой области несколькими ударами уничтожили более 100 российских захватчиков. Об этом сообщила в Facebook 12 января пресс-служба ССО.

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы ССО. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

"В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", – говорится в сообщении.

На приложенном видео – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам, добавили в ССО.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1282919638955450/

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Теги: Донецкая область, Соледар, артиллерия, Точка-У, война России против Украины, Силы специальных операций, потери армии России, погибшие российские военные
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