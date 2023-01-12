Под Соледаром ВСУ артиллерией и "Точкой-У" уничтожили более 100 оккупантов – Силы специальных операций. Видео

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы ССО. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".
"В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", – говорится в сообщении.
На приложенном видео – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам, добавили в ССО.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.