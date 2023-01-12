Под Соледаром ВСУ артиллерией и "Точкой-У" уничтожили более 100 оккупантов – Силы специальных операций. Видео

Военные показали один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Скопление противника на нескольких участках обнаружили операторы ССО. По врагу была направлена артиллерия, также на одном из участков был применен тактический ракетный комплекс "Точка-У".

"В результате этих нескольких ударов подтверждено уничтожение более 100 оккупантов, двух пулеметных расчетов и двух минометных", – говорится в сообщении.

На приложенном видео – один из этапов отработки артиллерии по заданным координатам, добавили в ССО.