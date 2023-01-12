Маляр о боях за Соледар: Подступы к городу усеяны телами оккупантов

В военном командовании рассказали о ситуации в Соледаре Фото: EPA

"Жестокие и самые тяжелые бои сегодня идут в районе Соледара бахмутского направления. Несмотря на сложную обстановку, украинские воины отчаянно сражаются. Враг, пытаясь безуспешно прорвать нашу оборону и захватить Соледар, несет большие потери. Подступы к городу усеяны телами убитых путинских войск, однако противник продолжает продвигаться прямо по телам погибших бойцов", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что защитники Украины проявляют максимальную стойкость и героизм.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов отметил, что пока невозможно оценить, какие части Соледара контролируют стороны,

"Что касается Соледара: идут ожесточенные бои, немного неуместно оценивать в процентном отношении, какую часть города контролируем мы и какую пытается контролировать враг. Бои идут, бои ожесточенные. Пока так", – сказал он.