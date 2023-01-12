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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ранеными заняты даже коридоры". Для лечения раненых оккупантов в Луганскую область везут врачей из РФ – ОВА

Раненых оккупантов будет становиться только больше, предупредили в ОВА
Раненых оккупантов будет становиться только больше, предупредили в ОВА
Фото: EPA

Число раненых российских военных на оккупированных территориях Луганской области растет, для их лечения везут врачей из РФ. Об этом сообщает 12 января пресс-служба Луганской обладминистрации.

"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских. Раненые продолжают прибывать", – говорится в сообщении.

По данным администрации, к 9 января в больнице Марковки оккупанты дополнительно развернули 100 койко-мест, а в Луганске под нужды раненых военных в здании областной больницы обустроили даже актовый зал.

"Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их, россияне свозят медиков из разных регионов России", – сообщили в ОВА.

В администрации подчеркнули, что работы у врачей на оккупированных территориях меньше не станет, так как только за 11 января подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки и Кременной.

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Гайдая, оккупанты в районе Кременной теряют по шесть-семь танков за ночь.

Теги: Луганская область, раненые, больница, война России против Украины, медики, Кременная, больницы, потери армии России, российские оккупанты, Стельмаховка
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