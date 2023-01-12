"Ранеными заняты даже коридоры". Для лечения раненых оккупантов в Луганскую область везут врачей из РФ – ОВА

"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских. Раненые продолжают прибывать", – говорится в сообщении.
По данным администрации, к 9 января в больнице Марковки оккупанты дополнительно развернули 100 койко-мест, а в Луганске под нужды раненых военных в здании областной больницы обустроили даже актовый зал.
"Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их, россияне свозят медиков из разных регионов России", – сообщили в ОВА.
В администрации подчеркнули, что работы у врачей на оккупированных территориях меньше не станет, так как только за 11 января подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки и Кременной.
Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
28 октября глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.
21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.
24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".
За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
По словам Гайдая, оккупанты в районе Кременной теряют по шесть-семь танков за ночь.