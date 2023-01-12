"Ранеными заняты даже коридоры". Для лечения раненых оккупантов в Луганскую область везут врачей из РФ – ОВА

Раненых оккупантов будет становиться только больше, предупредили в ОВА Фото: EPA

"В больницах захваченных городов и сел уже не хватает мест даже российским военным, не говоря уже о гражданских. Раненые продолжают прибывать", – говорится в сообщении.

По данным администрации, к 9 января в больнице Марковки оккупанты дополнительно развернули 100 койко-мест, а в Луганске под нужды раненых военных в здании областной больницы обустроили даже актовый зал.

"Ранеными заняты даже коридоры. Чтобы лечить их, россияне свозят медиков из разных регионов России", – сообщили в ОВА.

В администрации подчеркнули, что работы у врачей на оккупированных территориях меньше не станет, так как только за 11 января подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов вблизи Стельмаховки и Кременной.