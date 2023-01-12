Россия пытается "по назначению" использовать на Донбассе отступивших из-под Херсона десантников – британская разведка

Как отмечается в сводке, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной.

Британская разведка сообщает, что с начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим.

(2/4) Since the start of January 2023, Russia has almost certainly allocated elements of the 76th Guards Air Landing Division of the VDV (airborne forces) to reinforce the Kremina front line after assessing the sector was significantly vulnerable. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 12, 2023

До ноября 2022 года, по данным британской разведки, Россия задействовала почти все силы ВДВ в качестве войск для удержания линии фронта в районе Херсона.

В настоящее время передислоцированных на Донбасс и юг Украины десантников командование, вероятно, "пытается использовать в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью элитных сил быстрого реагирования", отмечают в минобороны Британии.