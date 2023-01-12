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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия пытается "по назначению" использовать на Донбассе отступивших из-под Херсона десантников – британская разведка

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Российские оккупанты, по данным минобороны Великобритании, усиливают оборону в Луганской области
Российские оккупанты, по данным минобороны Великобритании, усиливают оборону в Луганской области
Фото: EPA

Россия в январе 2023 года укрепила силами своих воздушно-десантных войск (ВДВ) линию обороны в районе Кременной Луганской области. Об этом сообщило в Twitter 12 января минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Как отмечается в сводке, последние двое суток продолжаются ожесточенные бои как в районе города Соледар Донецкой области, так и на подступах к Кременной.

Британская разведка сообщает, что с начала января 2023 года Россия почти наверняка выделила части 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ для усиления линии фронта в Кременной после оценки того, что этот сектор был значительно уязвим.

До ноября 2022 года, по данным британской разведки, Россия задействовала почти все силы ВДВ в качестве войск для удержания линии фронта в районе Херсона.

В настоящее время передислоцированных на Донбасс и юг Украины десантников командование, вероятно, "пытается использовать в большей степени в соответствии с их предполагаемой доктринальной ролью элитных сил быстрого реагирования", отмечают в минобороны Британии.

Контекст:

Российские оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказал он.

21 декабря Гайдай отметил, что в связи с похолоданием ожидается активизация боевых действий на восточном направлении.

24 декабря Гайдай сообщил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

За последнюю неделю 2022 года украинские военные продвинулись до 2,5 км в направлении Кременной, проинформировал 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По словам Гайдая, оккупанты в районе Кременной теряют по шесть-семь танков за ночь.

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