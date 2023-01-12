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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Соледаре минометчики ГПСУ ликвидировали группу вагнеровцев

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Пограничники уничтожили группу вагнеровцев в Соледаре огнем из миномета
Пограничники уничтожили группу вагнеровцев в Соледаре огнем из миномета
Фото: EPA

В Соледаре минометное подразделение Госпогранслужбы ликвидировало группу российских оккупантов, сообщает 12 января пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что пограничники совместно с подразделениями сил обороны сдерживают вражеские атаки на бахмутском направлении.

"Наемники российской ЧВК [частной военной компании] малыми группами продвигались в городскую застройку. Вражеская пехота накапливалась на одном из подворий. По вагнеровцам пограничники открыли огонь из минометов калибра 82 мм. В результате обстрела нанесены потери живой силе захватчиков, подразделение противника отступило", – рассказали в ГПСУ.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила Маляр 9 января.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

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