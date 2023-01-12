Российские войска нанесли 91 удар по Соледару за сутки, ВСУ уничтожили более 100 оккупантов – Череватый

Ракетные войска и артиллерия ВСУ сосредоточили свои усилия, чтобы выбить оккупантов из Соледара, отметил Череватый Фото: EPA

Об этом 12 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube "Суспільне".

По словам Череватого, оккупанты за сутки нанесли по Соледару 91 удар из артиллерии.

"Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить врага. В том числе артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки", – рассказал он.

Череватый отметил, что на бахмутском направлении оккупанты пытаются перехватить инициативу, продолжают попытки штурма, однако системно им не удается прорвать оборону ВСУ.

Всего за сутки на бахмутском направлении произошло 42 боестолкновения, добавил спикер восточной группировки ВСУ.

"Попадаем в места сосредоточения их техники и личного состава нашими, в первую очередь, высокоточными системами типа [РСЗО] HIMARS, MLRS, – подчеркнул Череватый. – Да, они давят, имеют даже где-то тактические небольшие успехи, но в общем, если поставить на чашу весов, какие они несут потери и как они потеряли стратегическую инициативу в целом в этой войне, то понятно, что они не то что далеки от своей цели, а близки к системному кризису в ведении боевых действий".