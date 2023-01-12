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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска нанесли 91 удар по Соледару за сутки, ВСУ уничтожили более 100 оккупантов – Череватый

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Ракетные войска и артиллерия ВСУ сосредоточили свои усилия, чтобы выбить оккупантов из Соледара, отметил Череватый
Ракетные войска и артиллерия ВСУ сосредоточили свои усилия, чтобы выбить оккупантов из Соледара, отметил Череватый
Фото: EPA

Российские оккупационные войска сосредоточили свои основные усилия в Соледаре Донецкой области, перебросив наиболее подготовленных наемников из ЧВК "Вагнер" и другие подразделения армии РФ.

Об этом 12 января в эфире национального телемарафона сообщил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Видеозапись эфира с его участием опубликована в YouTube "Суспільне".

По словам Череватого, оккупанты за сутки нанесли по Соледару 91 удар из артиллерии.

"Однако и наши ракетные войска и артиллерия сосредоточили свои усилия на том, чтобы максимально выбить врага. В том числе артиллерией и ракетами было уничтожено более 100 оккупантов за эти сутки", – рассказал он.

Череватый отметил, что на бахмутском направлении оккупанты пытаются перехватить инициативу, продолжают попытки штурма, однако системно им не удается прорвать оборону ВСУ.

Всего за сутки на бахмутском направлении произошло 42 боестолкновения, добавил спикер восточной группировки ВСУ.

"Попадаем в места сосредоточения их техники и личного состава нашими, в первую очередь, высокоточными системами типа [РСЗО] HIMARS, MLRS, – подчеркнул Череватый. – Да, они давят, имеют даже где-то тактические небольшие успехи, но в общем, если поставить на чашу весов, какие они несут потери и как они потеряли стратегическую инициативу в целом в этой войне, то понятно, что они не то что далеки от своей цели, а близки к системному кризису в ведении боевых действий".

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, штурм, оборона, наемники, Соледар, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, спикер, ЧВК, потери армии России, HIMARS, MLRS, Сергей Череватый
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