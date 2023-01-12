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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки

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В районе Соледара идут жестокие и тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января
В районе Соледара идут жестокие и тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжает наступать на бахмутском направлении, не прекращают попыток захвата Донецкой области в пределах административной границы.

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещиевка, – говорится в сообщении. – На авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на купянском и лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях – обороняется".

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MHVXm2J6L4kRcSxzu6topaytLNhiWpV7AzSXetURkgPqabSqi84gEMwtEGgRBxhHl

Контекст:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли эту информацию.

В районе Соледара идут жестокие и самые тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января. Подступы к городу "усеяны телами убитых путинских войск", оккупанты продолжают продвигаться "прямо по телам погибших бойцов", рассказала замминистра Анна Маляр.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Генштаб ВСУ, захват, штурм, Лиман, оборона, Соледар, Майорск, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, население
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