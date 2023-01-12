Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают на бахмутском и авдеевском направлениях. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Соледара, Парасковиевки, Бахмута и Клещиевки

В районе Соледара идут жестокие и тяжелые бои, проинформировали в Минобороны Украины 12 января Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 12 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковиевка, Бахмут и Клещиевка, – говорится в сообщении. – На авдеевском направлении враг ведет безуспешные наступательные действия, а на купянском и лиманском – не оставляет попыток улучшить тактическое положение. На новопавловском, запорожском и херсонском направлениях – обороняется".

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы ряда населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.