ВСУ отразили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и нанесли 19 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

Противник пытался вести наступательные действия в районе Стельмаховки и Кременной Луганской области и Раздоловки, Соли, Красной Горы, Парасковеевки, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки Донецкой области.
Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Также украинские воины сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных российских беспилотника типа "Орлан-10".
Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января.
После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.
Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.
10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли такую информацию.