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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и нанесли 19 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

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Авиация сил обороны за сутки нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника
Авиация сил обороны за сутки нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные за минувшие сутки отразили атаки российских оккупантов возле 12 населенных пунктов. Об этом 12 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник пытался вести наступательные действия в районе Стельмаховки и Кременной Луганской области и Раздоловки, Соли, Красной Горы, Парасковеевки, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские воины сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных российских беспилотника типа "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов оккупантов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xxUkTneZiz3r8Way81yAqP4X3p4rWLsxSpw7MTjzoJHk7p5FPKf2o29TeBHb3ZPEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.

В район Бахмута и Соледара перебрасывают дополнительные подразделения сил обороны, сообщил президент Владимир Зеленский 8 января. 

После неудачной попытки захватить Соледар и отступления от города россияне провели перегруппировку, изменили тактику и начали мощный штурм, сообщила 9 января замминистра обороны Анна Маляр.

Вооруженные силы Украины пытаются максимально истощить российские оккупационные войска в районе Соледара, пояснил 10 января спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. На Соледар оккупанты бросили своих самых профессиональных военных, в том числе вагнеровцев, сообщал он 9 января.

10 января оккупанты заявляли о захвате Соледара, однако в ВСУ опровергли такую информацию.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины
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