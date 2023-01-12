ВСУ отразили атаки оккупантов возле 12 населенных пунктов и нанесли 19 ударов по районам скопления сил противника – Генштаб

Авиация сил обороны за сутки нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Противник пытался вести наступательные действия в районе Стельмаховки и Кременной Луганской области и Раздоловки, Соли, Красной Горы, Парасковеевки, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Майорска, Первомайского и Красногоровки Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Также украинские воины сбили вертолет Ка-52 и два разведывательных российских беспилотника типа "Орлан-10".

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов оккупантов.

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