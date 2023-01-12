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Президент Словакии разрешила семи соотечественникам вступить в ряды ВСУ, желающих было в разы больше

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Чапутова ответила на 26 заявок о службе в ВСУ
Чапутова ответила на 26 заявок о службе в ВСУ
Фото: ЕРА

Семь граждан Словакии получили от президента своей страны Зузаны Чапутовой разрешение вступить в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом 11 января сообщил местному изданию Pravda пресс-секретарь президента Мартин Стрижинец.

Президент рассмотрела 26 таких ходатайств, которые подаются в минобороны. Остальные 19 заявок были отклонены.

Подробностей решения в Словакии не публикуют, объясняя такой подход соображениями безопасности.

Издание отмечает, что словацкое законодательство предусматривает уголовное наказание за участие жителей страны в иностранных легионах, и для легального разрешения необходимо получить согласие высшего должностного лица страны.

Еще в марте 2022 года, на второй месяц полномасштабного вторжения России в Украину, Чапутова отказывалась давать такие разрешения и ссылалась на "сложность процедуры", но к 2023 году ее позиция смягчилась, и она рассмотрела ходатайства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.

Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

23 августа Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29. Вопрос МиГов обсуждался в декабре уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Словакия, война, ВСУ, война России против Украины, президент
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