Президент Словакии разрешила семи соотечественникам вступить в ряды ВСУ, желающих было в разы больше

Президент рассмотрела 26 таких ходатайств, которые подаются в минобороны. Остальные 19 заявок были отклонены.

Подробностей решения в Словакии не публикуют, объясняя такой подход соображениями безопасности.

Издание отмечает, что словацкое законодательство предусматривает уголовное наказание за участие жителей страны в иностранных легионах, и для легального разрешения необходимо получить согласие высшего должностного лица страны.

Еще в марте 2022 года, на второй месяц полномасштабного вторжения России в Украину, Чапутова отказывалась давать такие разрешения и ссылалась на "сложность процедуры", но к 2023 году ее позиция смягчилась, и она рассмотрела ходатайства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.

Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2, вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

23 августа Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29. Вопрос МиГов обсуждался в декабре уже с участием президента Украины Владимира Зеленского.