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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Словакии: на встрече с Зеленским мы обсудили поставки в Украину МиГ-29

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Словакия может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29
Словакия может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29
Фото: Vzdušné sily OS SR / Slovak Air Force / Facebook

Словакия готова отправить в Украину истребители МиГ-29, об этом министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 12 декабря.

По его словам, эта тема "подробно обсуждалась" на встрече главы словацкого министерства обороны с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 декабря.

"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать... У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", – казал Качер.

Он отметил, что Словакия недавно утвердила передачу очередного пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины стоимостью почти €11 млн. В него, среди прочего, входят "пару тысяч ракет для МиГ-29".

"Я думаю, мне нужно хранить в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу... Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен. Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – добавил Качер.

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.

Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.

Теги: Словакия, военная помощь, МИД Словакии, Владимир Зеленский, самолеты, война России против Украины, МиГ-29, Растислав Качер
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