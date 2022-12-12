Глава МИД Словакии: на встрече с Зеленским мы обсудили поставки в Украину МиГ-29

По его словам, эта тема "подробно обсуждалась" на встрече главы словацкого министерства обороны с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 декабря.

"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать... У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", – казал Качер.

Он отметил, что Словакия недавно утвердила передачу очередного пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины стоимостью почти €11 млн. В него, среди прочего, входят "пару тысяч ракет для МиГ-29".

"Я думаю, мне нужно хранить в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу... Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен. Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – добавил Качер.