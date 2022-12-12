Глава МИД Словакии: на встрече с Зеленским мы обсудили поставки в Украину МиГ-29

По его словам, эта тема "подробно обсуждалась" на встрече главы словацкого министерства обороны с президентом Украины Владимиром Зеленским 8 декабря.
"Мы еще не передали вам МиГ-29. Но мы готовы это сделать. Мы говорим с нашими партнерами по НАТО о том, как это сделать... У нас был очень содержательный разговор с вашим президентом. Мой министр обороны объяснил вашему президенту, как мы можем это сделать. И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация и мы вместе с нашими американскими друзьями будем работать над тем, чтобы это стало реальностью", – казал Качер.
Он отметил, что Словакия недавно утвердила передачу очередного пакета военной помощи для Вооруженных сил Украины стоимостью почти €11 млн. В него, среди прочего, входят "пару тысяч ракет для МиГ-29".
"Я думаю, мне нужно хранить в тайне, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу... Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен. Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – добавил Качер.
С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.
Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2, вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".
23 августа президент Словакии Зузана Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).
27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.