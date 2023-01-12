За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

За сутки враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ракетные удары противника пришлись по гражданским объектам в Лимане и Часовом Яру Донецкой области.

Помимо этого, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

"Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.

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