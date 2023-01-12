ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях
За сутки враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины четыре ракетных и 23 авиационных удара. Об этом 12 января в Fаcebook сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Ракетные удары противника пришлись по гражданским объектам в Лимане и Часовом Яру Донецкой области.

Помимо этого, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

"Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0xxUkTneZiz3r8Way81yAqP4X3p4rWLsxSpw7MTjzoJHk7p5FPKf2o29TeBHb3ZPEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
В Чечне прокомментировали призыв российских депутатов лишить Меладзе звания народного артиста республики
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Действительно красивая женщина". В сети обсуждают новое видео Натальи Егоровой, которая рассталась с мэром Киева Кличко
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
"Много хейта, что снайперы не открывают лицо". Эмеральд ответила на обвинения в публичности
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
Принц Гарри заявил, что был рожден как донор органов на случай, если что-то случится с его старшим братом
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
"Вау, какая красота!", "Принцесса". Солонару показала фото в белом платье
Каменских поделилась новым фото без Потапа
Каменских поделилась новым фото без Потапа
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"НАОНИ Оркестра" даст два концерта в Киеве
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
"Соблазн для зрелых и молодых мужчин". Тина Кароль засветила плечи и декольте
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
"Никто не может обидеть без вашего согласия". Злата Огневич высказалась о причинах обид
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
Jerry Heil рассказала, какой вывод сделала после падения с трехметровой высоты
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Наш первый". Кларксон завел себе поросенка. Фото
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Снег!" Артем Пивоваров показал, как падает в сугробы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
"Не показывайте это японцам", "Импортозамещение". В сети обсуждают ролик, в котором россияне готовят роллы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (192880)
2
Бывший муж Ани Лорак встретился с их 11-летней дочерью в Швейцарии (94485)
3
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (64153)
4
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (51497)
5
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (43384)
6
Дорофеева в полный рост снялась в белых облегающих шортах и носках (42660)
7
"Выглядит так аппетитно!" Рианна показала вблизи свой бюст (37837)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (34098)
 
 
 
 