За минувшие сутки российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 23 авиационных удара по территории Украины – Генштаб ВСУ

Ракетные удары противника пришлись по гражданским объектам в Лимане и Часовом Яру Донецкой области.
Помимо этого, враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.
"Есть опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины", – предостерегли в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.