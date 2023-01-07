Оккупанты 6 января нанесли по Украине один ракетный удар и совершили 20 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Также войска РФ совершили 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреливали районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.