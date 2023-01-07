Оккупанты за сутки нанесли ракетный удар, а также из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух областях Украины – Генштаб

Российские войска в течение суток 6 января нанесли один ракетный удар по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".

6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.