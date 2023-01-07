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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли ракетный удар, а также из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух областях Украины – Генштаб

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Российские войска в течение суток 6 января нанесли один ракетный удар по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Российские войска в течение суток 6 января нанесли один ракетный удар по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска в течение суток 6 января нанесли один ракетный удар и совершили 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

"Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid023e5g1wZFrzQkxy3FASfLM4fsnroCrpjbiU94yqpuUHsUYfTznHUpEeDWmQo5E6j5l

6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, угрозы, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракета, инфраструктура, российские оккупанты
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