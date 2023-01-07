Оккупанты за сутки нанесли ракетный удар, а также из РСЗО обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух областях Украины – Генштаб

Об этом 6 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что угроза нанесения россиянами авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.
"Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются, – говорится в сообщении. – Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".
6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.
По словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабной войны Россия применила против Украины более 4,7 тыс. ракет.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.