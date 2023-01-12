На заседании ставки подробно разобрали, какие шаги командующие сделают в направлении Бахмута и Соледара в ближайшие дни – Зеленский

Зеленский о заседании ставки: Вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление Фото: president.gov.ua

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, на наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни", – рассказал он.

Также, по словам президента, на заседании ставки обсуждали ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска и соответствующее взаимодействие с партнерами Украины.

Днем по итогам заседания Зеленский подчеркивал, что украинские подразделения в районе Бахмута и Соледара "будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно".