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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На заседании ставки подробно разобрали, какие шаги командующие сделают в направлении Бахмута и Соледара в ближайшие дни – Зеленский

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Зеленский о заседании ставки: Вопрос номер один это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление
Зеленский о заседании ставки: Вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление
Фото: president.gov.ua

Главным вопросом сегодняшнего заседания ставки верховного главнокомандующего была ситуация на фронте на донецком направлении. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном вечером 12 января его пресс-службой.

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, на наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни", – рассказал он. 

Также, по словам президента, на заседании ставки обсуждали ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска и соответствующее взаимодействие с партнерами Украины. 

Днем по итогам заседания Зеленский подчеркивал, что украинские подразделения в районе Бахмута и Соледара "будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно". 

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. Сегодняшнее заседание – третье с начала 2023 года (предыдущие состоялись 3-го и 5 января).

В районе Соледара и Бахмута, а также Парасковиевки и Клещиевки идут наиболее ожесточенные бои, сообщали в Генштабе ВСУ 12 января. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Соледар, боеприпасы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут
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