На заседании ставки подробно разобрали, какие шаги командующие сделают в направлении Бахмута и Соледара в ближайшие дни – Зеленский

"Провел сегодня очередное заседание ставки. Заседание, которое по своему характеру соответствовало ситуации на передовой, на наиболее принципиальным направлениям. Конечно, вопрос номер один – это Соледар, это Бахмут, это борьба в целом за донецкое направление. Подробно разобрали, какие решения нужны, какие подкрепления нужны, какие шаги должны быть сделаны командующими в ближайшие дни", – рассказал он.
Также, по словам президента, на заседании ставки обсуждали ситуацию с поставкой оружия и боеприпасов в войска и соответствующее взаимодействие с партнерами Украины.
Днем по итогам заседания Зеленский подчеркивал, что украинские подразделения в районе Бахмута и Соледара "будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно".
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, в течение прошлого года он провел 45 таких заседаний. Сегодняшнее заседание – третье с начала 2023 года (предыдущие состоялись 3-го и 5 января).
В районе Соледара и Бахмута, а также Парасковиевки и Клещиевки идут наиболее ожесточенные бои, сообщали в Генштабе ВСУ 12 января.