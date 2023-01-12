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Зеленский обсудил с президентом Кении взаимодействие в ООН и создание зерновых хабов в Африке

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Зеленский провел разговор с президентом Кении 12 января
Зеленский провел разговор с президентом Кении 12 января
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кении Уильямом Руто. Об этом Зеленский сообщил в Telegram 12 января.

Разговор Зеленский назвал плодотворным.

"Поблагодарил за конструктивное взаимодействие в ООН, за поддержку как члена Совета Безопасности ООН. Говорили об украинской инициативе Grain from Ukraine, продовольственной безопасности и создании зерновых хабов в Африке. Договорились укреплять взаимодействие!" – написал президент.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года. В мае президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ООН, Африка, Совет Безопасности ООН, Кения, Владимир Зеленский, зерно, Уильям Руто
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