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ПОЛИТИКА

Зеленский встретился с главой Сейма Латвии

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Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины
Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом. Об этом он сообщил в Telegram 12 января.

Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины.

"Спасибо Латвии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", – написал он.

Смилтенс сегодня также выступил в Верховной Раде. Обращение длилось около 15 минут и было на украинском языке.

Контекст:

Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

В интервью Bloomberg Левитс заявлял, что российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом, вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ и другие политические и военные лидеры.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Латвия, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эдваррдс Смилтенс
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