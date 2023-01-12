Зеленский встретился с главой Сейма Латвии

Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины.
"Спасибо Латвии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", – написал он.
Смилтенс сегодня также выступил в Верховной Раде. Обращение длилось около 15 минут и было на украинском языке.
Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
В интервью Bloomberg Левитс заявлял, что российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом, вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ и другие политические и военные лидеры.