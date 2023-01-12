Зеленский встретился с главой Сейма Латвии

Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что политическая, гуманитарная и оборонная поддержка Украины со стороны Латвии важна для Украины.

"Спасибо Латвии за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за теплый прием украинцев, вынужденных покинуть нашу страну из-за российского вторжения", – написал он.

Смилтенс сегодня также выступил в Верховной Раде. Обращение длилось около 15 минут и было на украинском языке.