Спикер Сейма Латвии выступил в Верховной Раде на украинском языке и призвал создать трибунал для РФ

Его обращение длилось около 15 минут и было на украинском языке.

"Для меня большая честь обратиться к вам от имени Сейма Латвии и всего латвийского народа. В это сложное время, когда Украина борется за весь цивилизованный мир и противостоит российской агрессии, мы, латыши, вместе с вами", – заявил он.

Он отметил, что война России против Украины началась еще в 2014 году и Латвия "беспрерывно" поддерживает Украину все это время.

"Я обращаюсь к вам на украинском языке, чтобы засвидетельствовать уважение к нации и языку, а также к тем украинцам, которые в Латвии изучают латышский язык", – подчеркнул он.

По словам Смилтенса, именно сейчас "распадается Советский Союз".

"Он приходит в упадок у нас на глазах, на поле боя в Украине и наших сердцах – геополитически и среди людей. Он [Советский Союз] разрушается в символическое время – в 100-летие от его создания. Кровожадный российский диктатор [президент РФ Владимир Путин] задумал оживить его в более жесткой форме, открыв ворота ада в Украине. Закрыть эти ворота является общей обязанностью всего цивилизованного мира", – сказал он.

Смилтенс заявил, что украинцы показали смелость и решительность всему миру, а также напомнили, что "самое главное – это свобода, независимость и демократия". Режим Путина он назвал "самым большим злом XXI века", которое может только "убивать, уничтожать, насиловать и порабощать".

Латвия выступает за международную изоляцию России, сообщил Смилтенс.

"Абсолютно необходимо обозначить юридические границы для наказания российских военных преступников, конфискации и использования замороженных средств российских олигархов для восстановления Украины", – сказал он.

Спикер Сейма Латвии добавил, что необходимо сделать все, чтобы Россия не могла повторить свою агрессию. Он заявил, что в мире должна править "сила права, а не право на силу".

Он напомнил, что Латвия предлагает провести суд против РФ в Риге.

"Зло не должно остаться безнаказанным", – сказал он.

Смилтенс добавил, что Латвия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Выступление спикера Сейма Латвии на украинском языке отметили народные депутаты Украины, в частности нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Россияне говорят, что украинского языка нет. Тогда на каком языке сегодня выступал господин спикер в Раде?" – написал Гончаренко.

"Сейм Латвии признал РФ как страну-террориста. В расчете на ВВП Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине", – отметил Железняк.