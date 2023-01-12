ГОРДОН
 
 
МИР

Спикер Сейма Латвии выступил в Верховной Раде на украинском языке и призвал создать трибунал для РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Верховной Раде выступил спикер Сейма Латвии
В Верховной Раде выступил спикер Сейма Латвии
Фото: Верховна Рада України / Telegram

Спикер Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс 12 января выступил в Верховной Раде Украины. Видео выступления опубликовала пресс-служба парламента в Telegram.

Его обращение длилось около 15 минут и было на украинском языке. 

"Для меня большая честь обратиться к вам от имени Сейма Латвии и всего латвийского народа. В это сложное время, когда Украина борется за весь цивилизованный мир и противостоит российской агрессии, мы, латыши, вместе с вами", – заявил он.

Он отметил, что война России против Украины началась еще в 2014 году и Латвия "беспрерывно" поддерживает Украину все это время. 

"Я обращаюсь к вам на украинском языке, чтобы засвидетельствовать уважение к нации и языку, а также к тем украинцам, которые в Латвии изучают латышский язык", – подчеркнул он. 

По словам Смилтенса, именно сейчас "распадается Советский Союз". 

"Он приходит в упадок у нас на глазах, на поле боя в Украине и наших сердцах – геополитически и среди людей. Он [Советский Союз] разрушается в символическое время – в 100-летие от его создания. Кровожадный российский диктатор [президент РФ Владимир Путин] задумал оживить его в более жесткой форме, открыв ворота ада в Украине. Закрыть эти ворота является общей обязанностью всего цивилизованного мира", – сказал он. 

Смилтенс заявил, что украинцы показали смелость и решительность всему миру, а также напомнили, что "самое главное – это свобода, независимость и демократия". Режим Путина он назвал "самым большим злом XXI века", которое может только "убивать, уничтожать, насиловать и порабощать". 

Латвия выступает за международную изоляцию России, сообщил Смилтенс.  

"Абсолютно необходимо обозначить юридические границы для наказания российских военных преступников, конфискации и использования замороженных средств российских олигархов для восстановления Украины", – сказал он.

Спикер Сейма Латвии добавил, что необходимо сделать все, чтобы Россия не могла повторить свою агрессию. Он заявил, что в мире должна править "сила права, а не право на силу". 

Он напомнил, что Латвия предлагает провести суд против РФ в Риге. 

"Зло не должно остаться безнаказанным", – сказал он.

Смилтенс добавил, что Латвия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо. 

Выступление спикера Сейма Латвии на украинском языке отметили народные депутаты Украины, в частности нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. 

"Россияне говорят, что украинского языка нет. Тогда на каком языке сегодня выступал господин спикер в Раде?" – написал Гончаренко.

"Сейм Латвии признал РФ как страну-террориста. В расчете на ВВП Латвия является одним из лидеров в мире по оказанию военной помощи Украине", – отметил Железняк.

Контекст:

Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил президент Латвии Эгилс Левитс. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

В интервью Bloomberg, Левитс заявлял, что российское военное вторжение в Украину должно быть рассмотрено специальным трибуналом, вне зависимости от того, будут ли присутствовать на скамье подсудимых президент РФ и другие политические и военные лидеры.

Теги: Верховная Рада, Россия, Владимир Путин, Украина, Латвия, демократия, военные, независимость, видео, война России против Украины, Европейская солидарность
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Мы победим, потому что победа у нас в крови". Верещук стала донором крови
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
"Никогда не знаешь, когда встретишь принца". Украинка показала, как в реальной жизни выглядят и ведут себя принц Уильям с женой Кэтрин
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
Франция выбрала свою представительницу на "Евровидение 2023"
"Красивлющая. Фигура супер!" Квиткова снялась в ультрамини
"Красивлющая. Фигура – супер!" Квиткова снялась в ультрамини
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Издатель скандальных мемуаров принца Гарри в первый день продал свыше 1,4 млн копий
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Сын звезды "Красной Шапочки" Поплавской отправился на войну против Украины
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022". Лучшие платья украинской красавицы
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
  Шварценеггер заговорил на украинском языке в клипе Kalush Orchestra. Видео
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
Полякова дважды послала россиянина, который в Лондоне попросил у нее селфи
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
"Вкусное и неповторимое блюдо". Как приготовить луковый суп с фасолью. Рецепт от эксперта
Никитюк показала зону декольте вблизи
Никитюк показала зону декольте вблизи
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Такая люксовая", "Как всегда, огонь". В сети обсуждают новое фото Loboda
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
"Не могу дождаться, чтобы вернуться на корт". 25-летняя теннисистка Осака сообщила о беременности
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это дурдом", "Боже, какие конченые". Гордон показал, как российские пенсионерки "колядуют" (239507)
2
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (125950)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (115942)
4
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (112839)
5
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (70926)
6
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (47192)
7
"Выглядит так аппетитно!" В сети обсуждают фото Рианны, на котором вблизи видно ее бюст (43656)
8
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (40840)
 
 
 
 