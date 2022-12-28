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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине может затянуться, но Латвия отвергает любое давление на нее по вопросу условий прекращения войны – глава МИД

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Ринкевичс: Только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной
Ринкевичс: Только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной

Война в Украине может носить затяжной характер, ее динамику трудно прогнозировать, а преодоление последствий может занять длительное время, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс.

Об этом он говорил 27 декабря в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, сообщило Delfi

"Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу",  –  сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии являются оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

Министр отметил, что Латвия с первого дня войны оказывает всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. По его оценке, эта помощь на данный момент составила 0,93% от ВВП Латвии, или более €314 млн. 

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Теги: Латвия, помощь, Эдгарс Ринкевичс, российская агрессия, война России против Украины
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