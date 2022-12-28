Война в Украине может затянуться, но Латвия отвергает любое давление на нее по вопросу условий прекращения войны – глава МИД

Ринкевичс: Только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной

Об этом он говорил 27 декабря в ежегодном докладе об итогах года во внешней политике и планах на будущий год, сообщило Delfi.

"Латвия последовательно подчеркивает, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в международно признанных границах и только Украина имеет право решать, когда, где и на каких условиях российскую агрессию можно считать прекращенной. Латвия отвергает любое давление на Украину по этому вопросу", – сказал министр.

Он подчеркнул, что приоритетными задачами внешнеполитического ведомства Латвии являются оказание всей возможной помощи Украине, сохранение санкционной политики против России, привлечение России к ответственности за агрессию и взыскание репараций.

Министр отметил, что Латвия с первого дня войны оказывает всестороннюю политическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. По его оценке, эта помощь на данный момент составила 0,93% от ВВП Латвии, или более €314 млн.