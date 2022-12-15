ГОРДОН
 
 
МИР

Латвия выпустила монету в поддержку Украины с дизайном украинского художника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дизайн монеты разработал украинский художник Сергей Майдуков.
Дизайн монеты разработал украинский художник Сергей Майдуков.
Фото: e-monetas.lv

Центральный банк Латвии (Latvijas Banka) 15 декабря выпускает в обращение серебряную коллекционную монету номиналом €5, посвященную свободе Украины. Об этом сообщается 14 декабря на официальном сайте латвийского регулятора.

Сообщается, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение. 

"С помощью монеты Latvijas Banka будет делать пожертвования в поддержку Украины; доходы, полученные от каждой проданной монеты, будут переданы Украине. Таким образом, покупка этой монеты окажет не только моральную, но и материальную поддержку [Украине]", – отмечает пресс-служба латвийского Центробанка.

Сообщается, что по приглашению Latvijas Banka в конкурсе на графический дизайн монеты приняли участие пять украинских художников: Катерина Белоброва, Никита Кадан, Сергей Майдуков, Роман Минин и Анна Звягинцева. Для оформления монеты был выбран дизайн, предложенный Майдуковым.

moneta_latviya
Фото: e-monetas.lv

"Характер всех представленных на конкурс работ был глубоко эмоциональным и личным. С 16 декабря работы всех художников будут выставлены в фойе главного здания Latvijas Banka, где их сможет увидеть любой желающий", – рассказали в банке.

Latvijas Banka заранее поблагодарил всех, кто поддержит Украину в ее борьбе за свободу, купив коллекционную монету.

"Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории и глубоко потрясло всех нас. Украина продолжает бороться за свою свободу, а также за ценности западной цивилизации, а значит, и за наши ценности. Монета является напоминанием о том, что нельзя уставать и терпеть то, что происходит в Украине. Свобода Украины – это общая ответственность", – резюмировали в Latvijas Banka.

До этого 29 ноября в Эстонии вышла в обращение памятная монета номиналом €2 со специальным дизайном, посвященным Украине. Дизайн монеты разработала молодая беженка из Харькова Дарья Титова, которая учится в Эстонской академии художеств.

Контекст:

Тираж монеты "За Свободу Украины" – 8 тыс. экземпляров. Монета отчеканена Lietuvos monetų kalykla (Литва).

Стоимость монеты – €75,50. Лимит покупки для одного покупателя составит пять экземпляров. Монета будет продаваться онлайн на сайте для покупки нумизматических товаров Latvijas Banka.

Теги: Россия, Украина, Латвия, Эстония, пожертвование, художник, помощь, вторжение, дизайн, Центробанк, финансовая помощь, страна-агрессор, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, монеты, украинец, борьба, монета, российские оккупанты, покупка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
  "Ну такого попадания еще не было". "Нота в ноту". В сети новую песню Златы Огневич назвали плагиатом на хит Билли Айлиш. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Экс-участник проекта Dzidzio, певец Julik сыграл гимн Украины в аэропорту Бергамо. Видео
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
Друг проживающего в Германии Винника показал фото с ним
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Приходит момент, когда у тебя появляется шанс". Свободовец Бенюк рассказал о готовности занять топовые политические должности
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
"Это создает проблемы для всех". Тина Кароль заявила, что помешана на достижениях и зависима от перфекционизма
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
Член жюри украинского нацотбора на "Евровидение 2023" Джамала ответила, за какого будет болеть в финале
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Стартуем уже этим летом". Джапарова и Буданов анонсировали сезон медовой пахлавы в Крыму
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
"Какое тело". 58-летняя супермодель Макферсон похвасталась стройной фигурой в микробикини. Видео
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
  Игги Поп презентовал песню из своего нового альбома. Она об "экспериментах, которые вызывают зависимость". Аудио
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Ботокс уже в мозг проник", "Дурында". 68-летняя Успенская заявила, что вскоре получит российское гражданство
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Совершенная", "Роскошная". Полякова снялась в узком платье, оголяющем спину ниже талии
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
"Что с лицом?", "Она сделала филлеры для губ". Поклонники заподозрили 56-летнюю Хайек в использовании ботокса
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
Alyosha показала крупным планом лицо своей двухлетней дочери
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
"На федеральный канал проникли диверсанты", "Не знали, как оправдаться". В России на телешоу спели украинскую народную песню. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
Горовая показала, как тренируется дома, и рассказала, что мотивирует ее заниматься регулярно. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (604994)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (281696)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (276525)
4
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (115933)
5
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (64046)
6
"Ну очень притягивающе". Дзюдоистка Белодед снялась в огромном декольте (41609)
7
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (40959)
8
"Клубничка", "Должно быть стыдно". Тринчер показала тело, измазанное тортом (28525)
 
 
 
 