Латвия выпустила монету в поддержку Украины с дизайном украинского художника

Сообщается, что монета имеет не только символическое, но и практическое значение.

"С помощью монеты Latvijas Banka будет делать пожертвования в поддержку Украины; доходы, полученные от каждой проданной монеты, будут переданы Украине. Таким образом, покупка этой монеты окажет не только моральную, но и материальную поддержку [Украине]", – отмечает пресс-служба латвийского Центробанка.

Сообщается, что по приглашению Latvijas Banka в конкурсе на графический дизайн монеты приняли участие пять украинских художников: Катерина Белоброва, Никита Кадан, Сергей Майдуков, Роман Минин и Анна Звягинцева. Для оформления монеты был выбран дизайн, предложенный Майдуковым.

Фото: e-monetas.lv

"Характер всех представленных на конкурс работ был глубоко эмоциональным и личным. С 16 декабря работы всех художников будут выставлены в фойе главного здания Latvijas Banka, где их сможет увидеть любой желающий", – рассказали в банке.

Latvijas Banka заранее поблагодарил всех, кто поддержит Украину в ее борьбе за свободу, купив коллекционную монету.

"Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года изменило ход мировой истории и глубоко потрясло всех нас. Украина продолжает бороться за свою свободу, а также за ценности западной цивилизации, а значит, и за наши ценности. Монета является напоминанием о том, что нельзя уставать и терпеть то, что происходит в Украине. Свобода Украины – это общая ответственность", – резюмировали в Latvijas Banka.

До этого 29 ноября в Эстонии вышла в обращение памятная монета номиналом €2 со специальным дизайном, посвященным Украине. Дизайн монеты разработала молодая беженка из Харькова Дарья Титова, которая учится в Эстонской академии художеств.