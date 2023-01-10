Президент Латвии заявил, что его страна потратила почти 1% ВВП на помощь Украине

"Сейчас Латвия является одним из самых преданных сторонников Украины с показателем поддержки в 0,93% ВВП. Мы будем продолжать поддерживать путь Украины в ЕС и ее восстановление после войны. Латвия уже оказывает практическую поддержку Черниговской области", – отметил Левитс.
Он подчеркнул, что Латвия намерена и дальше поддерживать Украину политически и финансово, а также прдоставлять гуманитарную и военную помощь.
"Мы знаем и понимаем аргументацию Украины. Россия не показывает никаких признаков прекращения своей военной агрессии. Это свидетельствует о том, что она не намерена стремиться к справедливому миру и содержательным переговорам. Поэтому давление на Россию должно быть продолжено. Латвия выступает за дальнейшее усиление дипломатического, политического и экономического давления на Россию", – сказал латвийский лидер.
Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.
Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.
Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".