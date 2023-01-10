Президент Латвии заявил, что его страна потратила почти 1% ВВП на помощь Украине

"Сейчас Латвия является одним из самых преданных сторонников Украины с показателем поддержки в 0,93% ВВП. Мы будем продолжать поддерживать путь Украины в ЕС и ее восстановление после войны. Латвия уже оказывает практическую поддержку Черниговской области", – отметил Левитс.

Он подчеркнул, что Латвия намерена и дальше поддерживать Украину политически и финансово, а также прдоставлять гуманитарную и военную помощь.

"Мы знаем и понимаем аргументацию Украины. Россия не показывает никаких признаков прекращения своей военной агрессии. Это свидетельствует о том, что она не намерена стремиться к справедливому миру и содержательным переговорам. Поэтому давление на Россию должно быть продолжено. Латвия выступает за дальнейшее усиление дипломатического, политического и экономического давления на Россию", – сказал латвийский лидер.