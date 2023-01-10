Латвия может предоставить Украине новую партию Stinger

Министр заявила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне (Германия) пройдет конференция о будущей военной помощи Украине. По ее словам, список военной поддержки Латвии уже "в кармане".

"Фактически украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к потоку помощи Украине и поддержать ее, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского", – сказала министр.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучения украинских солдат. Что касается оружия, то Латвия еще изучает, что может позволить себе дать. Но, принимая во внимание ранее оказанную помощь, Латвия снова может предложить ЗРК Stinger, сказала Мурниеце.

Она отметила, что украинские коллеги выражают глубокую благодарность Латвии за уже оказанную помощь и что минобороны в свое время приняло правильное решение.

Также, по словам Мурниеце, Украине очень пригодились бы беспилотники, поставляемые Латвией, поэтому можно будет продолжить из поставки.

Война в Украине показала, что Латвии также нужно более серьезно подумать об укреплении системы ПВО, добавила Мурниеце.