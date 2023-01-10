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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Латвия может предоставить Украине новую партию Stinger

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Мурниеце рассказала о помощи Латвии Украине
Мурниеце рассказала о помощи Латвии Украине
Фото: EPA

Латвия снова может предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце, комментируя будущую военную помощь Латвии Украине, сообщает LSM 10 января.

Министр заявила, что во второй половине января на базе ВВС США в Рамштайне (Германия) пройдет конференция о будущей военной помощи Украине. По ее словам, список военной поддержки Латвии уже "в кармане".

"Фактически украинский фронт – это наша линия обороны, поэтому мы сейчас думаем, как присоединиться к потоку помощи Украине и поддержать ее, как ответить на запрос президента Владимира Зеленского", – сказала министр.

По ее словам, Латвия рассматривает возможность отправки оружия в Украину и обучения украинских солдат. Что касается оружия, то Латвия еще изучает, что может позволить себе дать. Но, принимая во внимание ранее оказанную помощь, Латвия снова может предложить ЗРК Stinger, сказала Мурниеце.

Она отметила, что украинские коллеги выражают глубокую благодарность Латвии за уже оказанную помощь и что минобороны в свое время приняло правильное решение.

Также, по словам Мурниеце, Украине очень пригодились бы беспилотники, поставляемые Латвией, поэтому можно будет продолжить из поставки.

Война в Украине показала, что Латвии также нужно более серьезно подумать об укреплении системы ПВО, добавила Мурниеце.

Контекст:

Латвия – одна из стран, которые последовательно помогают и поддерживают Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитные ракеты Stinger.

Сейм Латвии признал российскую агрессию геноцидом украинского народа, а Россию – государством, поддерживающим терроризм.

Президент страны Эгилс Левитс высказывал мнение, что Латвия должна помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всего мира. Также он заявлял, что война закончится победой Украины и "других вариантов нет".

Теги: Латвия, военная помощь, Инара Мурниеце
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